Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Джовинацци получит награду имени Бандини

Джовинацци получит награду имени Бандини
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци получит награду имени Лоренцо Бандини, сообщает GP Fans.

Итальянский пилот, не набравший в нынешнем сезоне ещё ни одного очка, стал первым итальянцем, выступающим в Формуле-1, начиная с 2011 года. Тогда в Гран-при «Королевских гонок» участвовали его соотечественники Ярно Трулли и Витантонио Льюцци.

Награда была учреждена в память о гонщике Формуле-1 Лоренцо Бандини, который погиб во время Гран-при Монако в 1967 году. Трофей вручается каждый год. В разные годы его получали Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер и другие пилоты.

Торжественная церемония вручения приза будет проходить 15 июня в деревне Бризигелла в Италии.

Джовинацци: шесть гонок — это слишком мало, чтобы показать свой уровень
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент