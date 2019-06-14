Джовинацци получит награду имени Бандини

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци получит награду имени Лоренцо Бандини, сообщает GP Fans.



Итальянский пилот, не набравший в нынешнем сезоне ещё ни одного очка, стал первым итальянцем, выступающим в Формуле-1, начиная с 2011 года. Тогда в Гран-при «Королевских гонок» участвовали его соотечественники Ярно Трулли и Витантонио Льюцци.

Награда была учреждена в память о гонщике Формуле-1 Лоренцо Бандини, который погиб во время Гран-при Монако в 1967 году. Трофей вручается каждый год. В разные годы его получали Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер и другие пилоты.

Торжественная церемония вручения приза будет проходить 15 июня в деревне Бризигелла в Италии.