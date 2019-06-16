«Пирелли» планирует серьёзные изменения в разработке шин в 2020 году

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола ответил на критику в адрес производителя шин для Формулы-1. Руководители большинства команд неоднократно говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за сложностей с шинами.
«Очевидно, что я учитываю все комментарии, которые поступают от команд. Понятно, что нам нужно активно поработать, чтобы сделать рабочее окно шин шире.
Мы разрабатываем новый дизайн для шин на 2020 и 2021 годы. И для 2021 года мы рассматриваем возможность отказа от термочехлов для шин. Мы меняем подход к составу шин. Мы решим, нужно ли внедрять что-то новое для сезонов 2020 и 2021 года, а также проведём необходимые тесты», — цитирует Изолу Auto Bild.
Ранее руководство «Пирелли» раскритиковал консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко. Он намекнул, что «Пирелли» могла передать ценную информацию «Мерседесу» раньше, чем другим командам.
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