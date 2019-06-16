Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

«Пирелли» планирует серьёзные изменения в разработке шин в 2020 году

«Пирелли» планирует серьёзные изменения в разработке шин в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола ответил на критику в адрес производителя шин для Формулы-1. Руководители большинства команд неоднократно говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за сложностей с шинами.

«Очевидно, что я учитываю все комментарии, которые поступают от команд. Понятно, что нам нужно активно поработать, чтобы сделать рабочее окно шин шире.

Мы разрабатываем новый дизайн для шин на 2020 и 2021 годы. И для 2021 года мы рассматриваем возможность отказа от термочехлов для шин. Мы меняем подход к составу шин. Мы решим, нужно ли внедрять что-то новое для сезонов 2020 и 2021 года, а также проведём необходимые тесты», — цитирует Изолу Auto Bild.

Ранее руководство «Пирелли» раскритиковал консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко. Он намекнул, что «Пирелли» могла передать ценную информацию «Мерседесу» раньше, чем другим командам.

Марко намекнул, что «Мерседес» мог заранее узнать об особенностях новых шин
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент