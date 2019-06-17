Брандл не исключил, что вернётся в гонки
Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, работающий экспертом телеканала Sky Sports, не исключил, что ещё вернётся в гонки. В начале июня ему исполнилось 60 лет, но возраст, как утверждает Брандл, не является препятствием. В прошлые годы он участвовал в гонках «24 часа Ле-Мана» вместе с сыном Алексом.
«В прошлом году я участвовал в гонках GT4 на «Астон Мартине». Я бы и дальше хотел участвовать в соревнованиях, я пр-прежнему быстр.
Мне исполнилось 60, но изменилось лишь то, что мне дали бесплатный проездной на лондонские автобусы. В то же время у меня остаётся категория бронзового пилота. А в гонках это хорошо. Бронзовые пилоты получают различные привелегии в LMP2 и LMP3», — приводит слова Брандла F1i.
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