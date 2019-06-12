Брандл: стюардам стоило выносить решение по штрафу Феттеля после гонки

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, работающий экспертом телеканала Sky Sports, прокомментировал инцидент, случившийся во время Гран-при Канады. Гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля оштрафовали на пять секунд за блокировку пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Из-за этого Феттель упустил победу. «Феррари» подала апелляцию на решение стюардов.

«Решение стюардов дать пятисекундный штраф Феттелю в Монреале было ошибочным. Я не думаю, что там были основания для штрафа. Но даже если они имелись, можно было вынести решение после гонки, проанализировав всю информацию, поговорив с пилотами.

Я не хочу винить стюардов. Они исходят из правил, знаний, информации и прецедентов. Нужны правила и судьи, иначе будет анархия», — цитирует Брандла Fos Sports Australia.