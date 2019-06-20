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«Пирелли» работает над шинами с учётом отказа от термочехлов в 2021 году

«Пирелли» работает над шинами с учётом отказа от термочехлов в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола отметил, что компания разрабатывает шины для 2021 года с учётом отказа от использования термочехлов.

«Наш план состоит в том, чтобы не использовать термочехлы в 2021 году. Мы стараемся учитывать этот момент при разработке новой резины. Я много раз говорил, что это непростая задача, возможно, даже более сложная, чем изготовление шин другого размера. Но в данный момент мы не планируем использовать термочехлы, если не произойдёт каких-либо дополнительных изменений в регламенте», — приводит слова Марио Изолы RaceFans.

Ранее руководство «Пирелли» раскритиковал консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко. Он намекнул, что «Пирелли» могла передать ценную информацию «Мерседесу» раньше, чем другим командам.

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