Кэри признал, что доминирование «Мерседеса» негативно влиет на интерес зрителей
Глава Liberty Media Чейз Кэри признал, что доминирование «Мерседеса» в текущем сезоне негативно сказывается на зрительском интересе. По мнению Кэри, в ближайшее время не стоит рассчитывать на изменение ситуации.
«В целом я бы сказал, что цифры довольно большие и стабильные. Но нужно признать, что в 2019 году не стоит рассчитывать на положительные изменения, учитывая, что одна и та же команда выиграла все семь Гран-при.
Некоторые гонки не были в достаточной мере интересными, борьбы до последнего круга не было. Но по крайней мере в Монако и Монреале до последнего было ничего непонятно», — приводит слова Кэри SpeedWeek.
Напомним, в Кубке конструкторов в текущем сезоне «Мерседес» опережает «Феррари» на 123 очка.
Кэри уверен, что Формула-1 сможет контролировать расходы команд
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