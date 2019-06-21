Феттель: сожгите свод правил

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не удивлён решением ФИА оставить наказание за инцидент на Гран-при Канады в силе. Вместе с тем немец не скрывал своего разочарования по этому поводу и призвал «сжечь» правила.
«Я не удивлён, что нам было отказано. Но в правилах столько всего написано, что при желании можно было найти пункт, который бы подошёл и нам. Конечно, я разочарован, но надо двигаться дальше.
Думаю, что проблемы со всем этим начались давно, когда мы стали слышать о том, что кто-то пересёк линию или слишком атаковал на бордюре. Позвольте нам делать то, что мы хотим. Если вы недовольны нашим пилотированием, то всё просто — постройте другие трассы. Не возводите трассы с этими парковочными линиями и такими бордюрами. Как бы то ни было, что есть, то есть.
Как я уже говорил, в правилах слишком много пунктов. Но что я могу с этим сделать? Как это изменить? Просто сожгите свод правил», — приводит слова немца RaceFans.
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