Шварцман рассказал, как избежал аварии с двумя соперниками и чуть не заглох

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман рассказал, как для него сложилась первая гонка этапа Формулы-3 во Франции, где после старта с третьей позиции он финишировал вторым.
«На старте я чуть не заглох, это был очень рискованный момент. Потом я стал отыгрываться, через два круга догнал Вискала. Он допустил ошибку в четвертом повороте, а в пятом я сразу ею воспользовался. Потом я начал догонять ребят впереди, догнал Пике за счет слипстрима, ехал четвертым. И в этот момент, пока я боролся и валил, чтобы догнать ребят впереди, у меня кончилась задняя резина, и с этого момента началась моя битва с машиной. Мне приходилось все время её подлавливать, и это было очень тяжело. Я впервые столкнулся с таким поведением резины.
Потом я догнал Армстронга и Хьюза и прошёл их. Но за счет слипстрима они оба меня догнали: один объехал с правой стороны, другой – с левой. Они проехали чуть вперед, оба затормозили очень поздно и врезались друг в друга. А я посередине был, знал, что втроём мы не пройдем поворот и что в середине оставаться точно нельзя. Поэтому я просто раньше их затормозил, пропустил, а они уже коснулись друг друга и вылетели. Так я стал вторым.
Под конец гонки я видел, что сзади меня достаточно близко оказался Пике. У меня уже не было резины, поэтому я немного нервничал – до финиша оставалось пять кругов. Но я выдержал, не допускал никаких ошибок, которые бы позволили ему приблизиться ко мне и проехать. В этом плане всё прошло хорошо. Обидно немного за старт, поскольку с нашим темпом, я считаю, мог бы побороться за победу. Впрочем, второе место тоже хороший результат», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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