Риккардо: хотел бы одинаковых условий для всех, мы бы увидели лучшего пилота

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что хотел бы видеть Формулу-1, в которой все пилоты обладали бы одинаковыми возможностями. По словам австралийца, именно при таком раскладе можно было бы определить действительно сильнейшего.

«Честно говоря, иногда я тоже думаю о том, что это должно быть не так интересно смотреть. Как пилот, я бы хотел, чтобы все были в одинаковых условиях. Тогда все 20 участников чемпионата могли бы бороться и определить лучшего. Некоторые пилоты на некоторых трассах были бы лучше, и мы бы наблюдали за топ-группой, которая была бы близка, и в ней бы не было постоянного победителя.

Сейчас идут различные обсуждения относительно 2021 года. Надеюсь, что число победителей будет расти. Как бы то ни было, не хочу критиковать «Мерседес». Просто они единственные, кто делает свою работу лучшим образом», — приводит слова австралийца GPFans.