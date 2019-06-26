Хорнер сомневается, что дозаправки могли бы сделать Формулу-1 зрелищнее

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал идею возвращения дозаправок в Формуле-1. По мнению Хорнера, дозаправка не повлияет на зрелищность Формулы-1. Многие болельщики и эксперты считают, что дозаправки сделали бы гонки более непредсказуемыми.
«Пересмотрите гонки тех времён, когда были дозаправки. Некоторые из них были безумно скучными. Стратегия в таких случаях была обусловлена лишь тем, сколько у вас ещё топлива в автомобиле. Я не думаю, что тут есть какая-то взаимосвязь со зрелищностью», — приводит слова Хорнера GrandPX.News.
Тотальное доминирование «Мерседеса» в текущем сезоне привело к появлению разговоров о необходимости сделать гонки менее предсказуемыми. В руководстве Формулы-1 признали, что предсказуемость негативно влияет на телерейтинги.
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