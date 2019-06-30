Шварцман из-за штрафа потерял победу во второй гонке Ф-3 в Австрии

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась вторая гонка Формулы-3 этапа в Австрии. Российский гонщик программ «СМП Рейсинг» и «Феррари» Роберт Шварцман финишировал первым, однако потерял победу из-за пятисекундного штрафа. На последнем круге россиянина атаковал напарник по команде Маркус Армстронг, однако на торможении Шварцман задел заднее колесо Армстронга своим передним антикрылом. Россиянин сломал крыло, но финишировал первым, а вот Армстронг из-за прокола стал только 19-м. Судьи посчитали Шварцмана виновным и сразу наказали.
В результате Роберт в итоговом протоколе оказался на третье месте. Победа досталась Джейку Хьюзу, второе место занял Джехван Дарувала.
Формула-3. Вторая гонка. Австрия
1. Джейк Хьюз (HWA Racelab)
2. Джехан Дарувала (Prema) — +4,7
3. Роберт Шварцман (Prema) — +4,8
4. Макс Фьютрелл (ART Grand Prix) — +5,0
5. Леонардо Пульчини (Hitech Grand Prix) — +5,6
6. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — +6,0
7. Лирим Цендели (Sauber Charouz) — +6,7
8. Нико Кари (Trident) — +7,7
9. Девлин Дефранческо (Trident) — +8,9
10. Дэвид Бекманн (ART Grand Prix) — +10,1.
Фото инцидента с участием Шварцмана можно посмотреть на официальной странице Формулы-3 в «Твиттере».
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