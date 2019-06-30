Шварцман — про контакт с Армстронгом: не хватило дистанции, чтобы оттормозиться

Российский гонщик программ «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал штраф, который лишил его победы во второй гонке австрийского этапа Формулы-3.
«Гонка была интересной, я сделал всё что мог, старался по максимуму. Достаточно быстро прошел соперников и вышел в лидеры, после чего постарался создать отрыв. Но мой сокомандник Армстронг тоже шел в хорошем темпе и вскоре догнал меня. Маркусу также помогли два режима виртуальной машины безопасности: каждый раз, когда заканчивалось их действие, он активировал DRS и пытался атаковать меня.
На последнем круге он тоже попытался обогнать по внешней траектории и оказался прямо передо мной. Мне не хватило времени и дистанции, чтобы оттормозиться, и я коснулся его заднего колеса, а себе повредил переднее крыло. В результате Армстронг сошел, а я смог доехать до финиша. К сожалению, за этот инцидент мне дали 5 штрафных секунд. Да, мы не первые, а третьи в гонке, но всё ещё впереди. Мы сохраняем лидерство и, надеюсь, в Сильверстоуне сможем показать хорошие результаты», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
Посмотреть видео контакта Шварцмана и Армстронга можно в твиттер-аккаунте Формулы-3.
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