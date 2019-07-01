Вольф: было больно наблюдать за гонкой, мы не могли защищаться и атаковать

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал результаты Гран-при Австрии. В Австрии «Мерседес» впервые в нынешнем сезоне не смог одержать победу. Валттери Боттас занял третье место, а Льюис Хэмилтон — пятое. По мнению Вольфа, на результатах сказались проблемы с охлаждением.

«Мы знали, что у нас есть слабая сторона. Эта проблема преследует нас с начала сезона. Мы вели активную работу, чтобы компенсировать и минимизировать потери. Было больно наблюдать за этой гонкой, наши машины не могли защищаться и атаковать.

Если же говорить о позитиве, то у нас была хорошая скорость. Но нам приходилось ехать в эконом-режиме до 400 метров. Но даже в этом случае мы показывали хорошее время на круге. Мы вполне могли бороться за победу, но эти проблемы нас ограничили, получилось, что мы ехали как бы в режиме круиз-контроля», — цитирует Вольфа RaceFans.