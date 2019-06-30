Формула-1 ещё жива, а судьи опять против «Феррари»! Итоги Австрии

Гран-при Австрии завершился зрелищной борьбой Макса Ферстаппена и Шарля Леклера на последних кругах — дело дошло даже до контакта. «Феррари» вновь упустила победу, хотя на этот раз имеет право апеллировать к судьям: Ферстаппен действительно выдавил Леклера с трассы и только за счёт этого смог пройти соперников.

«Мерседес» на этот раз в борьбе не участвовал, тем не менее команда отделалась «малой кровью» — Хэмилтон сохранил более 30 очков в чемпионате, а в Кубке конструкторов «Серебряные стрелы» по-прежнему недосягаемы.

Эти и другие итоги Гран-при Австрии — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Ферстаппен вырвал победу за два круга до финиша. «Феррари» опять проиграла Судьба Гран-при Австрии решилась в великолепном поединке Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. А Даниил Квят остался лишь 17-м.

Формула-1 может быть захватывающей

После унылого Гран-при Франции чемпионат снова начали критиковать за скучные гонки, но в Шпильберге обычно весело — и в этот раз последние круги не могли разочаровать болельщиков. Напряжённая борьба двух молодых талантов закончилась так, как и должна была: оба атаковали на пределе и даже немного за ним.

Увы, финиш был подпорчен (слишком) долгим судейским разбирательством, и хотя многие были уверены, что в действиях Ферстаппена было нарушение — голландец намеренно не оставил сопернику места, наказания так и не последовало. «Если так гоняться нельзя, то какой вообще смысл в Формуле-1? — спросил после финиша Макс. — Это была жёсткая борьба, но если ты к ней не готов — сиди дома». «Думаю, всё закончилось бы так же — „Ред Булл“ был очень быстр, — сказал Леклер. — Но так не обгоняют».

Решение судей обсуждать можно долго — такое ощущение, что чем дальше, чем сильнее стюарды запутываются в аргументации и прецедентах, в какой-то момент станет проще просто «обнулить» ситуацию, внедрив новые упрощённые правила и постановив, что все прежние решения больше нельзя брать в расчёт.

Так или иначе, Ферстаппен провёл великолепную гонку и одержал совершенно заслуженную победу: голландец отыгрался после неудачного старта, был гораздо быстрее других на последних кругах и провёл яркие обгоны. Кроме того, это первая победа двигателей «Хонды» после Венгрии-2006. Для «Ред Булл» же это не просто вторая подряд победа на домашней трассе, но и право автоматического продления контракта с Максом. Отличный день для Милтон-Кейнса.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 197 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 166

3.

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 123

5. Шарль Леклер («Феррари») — 105

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 43

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 30

8. Ландо Норрис («Макларен») — 22

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 21

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 16…

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 197 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1663. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1264. Себастьян Феттель («Феррари») — 1235. Шарль Леклер («Феррари») — 1056. Пьер Гасли («Ред Булл») — 437. Карлос Сайнс («Макларен») — 308. Ландо Норрис («Макларен») — 229. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2110. Даниэль Риккардо («Рено») — 16…14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10.

Леклер и поражение «Феррари»

Уже в третий раз в сезоне «Феррари» должна была побеждать, но не победила. В Бахрейне возникли проблемы с техникой, в Канаде Феттель получил штраф после ошибки в шикане, и вот теперь Леклер уступил под напором Ферстаппена. Да, у Шарля есть поводы быть недовольным, особенно на фоне недавнего штрафа Себа, но факт остаётся фактом: в концовке «Феррари» была заметно медленнее «Ред Булл».

За счёт мощного мотора и неких ухищрений с настройками инженерам «Скудерии» удалось разогнать машину так, что она была быстрее всех в квалификации, но в гонке Леклеру не хватило комплекта «харда». Возможно, отвечая Боттасу, «Феррари» немного поторопилась с пит-стопом, однако это не отменяет того, что команда не может победить с октября прошлого года.

Феттель и Леклер после финиша Гран-при Австрии. Фото: Lars Baron/Getty Images

«Мерседес» легко отделался

Откровенно слабо в этот уик-энд смотрелся «Мерседес». Проблемы начались уже в тренировках, когда Валттери Боттас разбил машину, затем Льюис Хэмилтон получил штраф на стартовой решётке. В гонке же темп обеих машин был ниже из-за перегрева, а Хэмилтону даже пришлось менять носовой обтекатель. В итоге британец остался лишь пятым, а Боттас, хоть и поднялся на подиум, проиграл Ферстаппену почти 20 секунд и едва не пропустил на финише Феттеля. «В этот раз мы просто не могли бороться на равных», — признал Льюис.

Эта гонка станет для Тото Вольфа и его команды тревожным звонком, но с точки зрения борьбы за титул «Мерседес» практически ничего не потерял: «Феррари» по-прежнему уступает 135 очков, а это значит, что даже трёх дублей подряд ей не хватит, чтобы догнать лидеров. В личном зачёте тоже сохраняется статус-кво: Хэмилтон опережает Боттаса на 30 с небольшим очков, а остальные проигрывают более 70.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 363 очка

2. «Феррари» — 228

3. «Ред Булл» — 169

4. «Макларен» — 52

5. «Рено» — 32

6. «Альфа Ромео» — 22

7. «Рейсинг Пойнт» — 19

8. «Торо Россо» — 17

9. «Хаас» — 16

10. «Уильямс» — 0.

«Макларен» отрывается от «Рено»

Во второй половине пелотона главными героями гонки стали пилоты «Макларена» — Ландо Норрис финишировал на шестом месте, сдержав позади Пьера Гасли, а Карлос Сайнс прорвался с последнего ряда стартовой решётки на восьмую позицию. За счёт двойного успеха «Макларен» оторвался от «Рено» в Кубке конструкторов на 20 очков — и 18 из них Уокинг отыграл в двух последних гонках.

В борьбе за четвёртое место Кубка конструкторов главными претендентами остались «Макларен» и «Рено» — остальные потеряли слишком много очков и уже заметно отстают. Да и «Рено» держится с большим трудом: Риккардо и Хюлькенберг стартовали за пределами первой десятки и остались без очков (уже в четвёртый раз в сезоне). Французам по-прежнему не хватает стабильности и чистой скорости.

Борьба Риккардо и Сайнса на Гран-при Австрии. Фото: Charles Coates/Getty Images

«Хаас» докатился

Уже три гонки подряд без очков остаётся «Хаас» — в Кубке конструкторов американцы откатились уже на девятое место и опережают лишь «Уильямс», записных аутсайдеров двух последних лет. Любопытно, что в квалификациях «Хаасы» по-прежнему быстры, но на длинных отрезках идут в ужасном темпе, уступая прямым конкурентам. «Темпа совершенно не было, — развёл руками Магнуссен. — Это странно и разочаровывающе. Ничего по-настоящему не работало, безнадёжно».

Ранее в команде считали, что проблемы связаны с шинами — пилотам не удавалось их прогревать, но этапы во Франции и Австрии прошли по жаре, а раз резина по-прежнему не работает так, как надо, значит, проблема в шасси. Вероятно, эта проблема схожа с той, которую испытывает «Феррари», — передние шины не получают достаточной нагрузки, а потому теряют сцепление. Но на решение этой проблемы нужны недели, если не месяцы. Положение у «Хааса» явно незавидное.