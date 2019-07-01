Ф-1 расследует победу Кубицы в голосовании за лучшего гонщика Гран-при Австрии

Руководство Формулы-1 расследует победу поляка Роберта Кубицы в голосовании за лучшего пилота на Гран-при Австрии на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Об этом сообщает RaceFans.



Напомним, гонщик «Уильямса» стартовал с 17-го места и в итоге безнадёжно финишировал на последней позиции. Тем не менее благодаря флешмобу в интернете именно Кубица стал первым по количеству голосов.



Представители Формулы-1 заявили, что столкнулись с техническими проблемами, происхождение которых расследуется в настоящее время. Кубица числится победителем в опросе на официальном сайте Формулы-1, но распределение голосов, полученных каждым гонщиком, ещё не опубликовано.

В прошлом году интернет-пользователи уже пробовали организовать флешмоб и массово голосовали на Гран-при Абу-Даби за Сергея Сироткина. Тогда россиянин стал вторым по количеству голосов, уступив прощавшемуся с Формулой-1 Фернандо Алонсо.