Бинотто: рано или поздно Леклер выиграет Гран-при

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто полагает, что пилот команды Шарль Леклер обязательно выиграет гонку в обозримом будущем. Леклер уже несколько раз был близок к победе в нынешнем сезоне. Например, во время Гран-при Австрии он лишь в концовке уступил лидерство гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену после жёсткой борьбы.

«Мы не поддерживаем решение стюардов, но в какой-то мере понимаем, что нужно двигаться дальше. В целом это хорошо для спорта и Формулы-1. Браво, Ферстаппен, он победил, выдал фантастическую гонку, как и Шарль. Леклер отлично пилотировал, но у него будут и другие возможности.

Он смотрит вперёд с оптимизмом и рассматривает новые гонки как новые вызовы. Он очень голоден до побед, уверен, что рано или поздно Шарль станет победителем», — цитирует Бинотто GPBlog.