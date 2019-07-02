Бинотто: рано или поздно Леклер выиграет Гран-при

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто полагает, что пилот команды Шарль Леклер обязательно выиграет гонку в обозримом будущем. Леклер уже несколько раз был близок к победе в нынешнем сезоне. Например, во время Гран-при Австрии он лишь в концовке уступил лидерство гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену после жёсткой борьбы.
«Мы не поддерживаем решение стюардов, но в какой-то мере понимаем, что нужно двигаться дальше. В целом это хорошо для спорта и Формулы-1. Браво, Ферстаппен, он победил, выдал фантастическую гонку, как и Шарль. Леклер отлично пилотировал, но у него будут и другие возможности.
Он смотрит вперёд с оптимизмом и рассматривает новые гонки как новые вызовы. Он очень голоден до побед, уверен, что рано или поздно Шарль станет победителем», — цитирует Бинотто GPBlog.
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