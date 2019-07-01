Кубица: почему меня должны заменить в «Уильямсе» до конца сезона?

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица отказался отвечать на вопрос, будет ли он выступать в Формуле-1 в следующем сезоне. В текущем сезоне «Королевских гонок» дела у польского пилота складываются неудачно, он уступает не только гонщикам других команд, но и своему напарнику Джорджу Расселлу.

«Пока слишком рано говорить о следующем сезоне. Нам ещё предстоит 12 Гран-при.

Не заменят ли меня в «Уильямс» до конца сезона? Это вы мне скажите, почему это я не должен завершить текущий сезон? Вы спрашиваете? Я отвечаю. У вас тупой вопрос, у меня тупой ответ.

Я стараюсь, но у меня нет сцепления с асфальтом, я скольжу, уничтожаются шины. Если к следующему Гран-при ничего не изменится, всё будет по-прежнему. Естественно, я не получаю удовольствия от таких результатов», — приводит слова Кубицы GrandPX.News.