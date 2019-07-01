Кубица: почему меня должны заменить в «Уильямсе» до конца сезона?

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица отказался отвечать на вопрос, будет ли он выступать в Формуле-1 в следующем сезоне. В текущем сезоне «Королевских гонок» дела у польского пилота складываются неудачно, он уступает не только гонщикам других команд, но и своему напарнику Джорджу Расселлу.
«Пока слишком рано говорить о следующем сезоне. Нам ещё предстоит 12 Гран-при.
Не заменят ли меня в «Уильямс» до конца сезона? Это вы мне скажите, почему это я не должен завершить текущий сезон? Вы спрашиваете? Я отвечаю. У вас тупой вопрос, у меня тупой ответ.
Я стараюсь, но у меня нет сцепления с асфальтом, я скольжу, уничтожаются шины. Если к следующему Гран-при ничего не изменится, всё будет по-прежнему. Естественно, я не получаю удовольствия от таких результатов», — приводит слова Кубицы GrandPX.News.
- 1 июля 2019
-
10:21
-
10:12
-
09:38
-
00:46
- 30 июня 2019
-
23:44
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:39
-
21:24
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
19:45
-
19:45
-
19:16
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:53
-
18:45
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:16