«Уильямс» может перейти на двигатели «Рено»

Команда Формулы-1 «Уильямс» уже со следующего сезона может отказаться от силовых установок «Мерседеса» и стать клиентом «Рено», сообщает Auto Bild. Причиной такого хода Гроува могут стать напряжённые отношения с немецким производителем. Взаимное недовольство сотрудничеством возникло после того, как «Уильямс» в категоричной форме отказался от использования коробки передач и задней подвески «Мерседеса».

Источники сообщают, что «Рено» и «Уильямс» уже ведут переговоры. Стоит отметить, что, в теории, отказ Гроува от сотрудничества с «Мерседесом» может вызвать цепную реакцию. У немецкого производителя появится возможность поддерживать другие команды, и одним из вариантов станет партнёрство с «Маклареном».