Кальтенборн будет работать в сфере гонок на симуляторах

Экс-глава «Заубера» Мониша Кальтенборн нашла новое место работы. Теперь она занимается сферой гонок на симуляторах. С 1 июля она вступила в должность генерального директора компании Формула-V. Эта структура организовывает соревнования на специальных симуляторах.

Виртуальный чемпионат базируется в швейцарском городке Хам. В мае 2019 года Формула-V впервые организовала турнир, призовой фонд которого составит 100 тысяч франков. Завершится он в конце года.

«Гонки на симуляторах переживают большой подъём и я восторге от того, что стала частью этого, особенно, учитывая мой опыт в автоспорте», — приводит слова Кальтенборн Motorsport-Total.

Напомним, Моника покинула пост руководителя «Заубера» в 2017 году, её пост занял Фредерик Вассёр.