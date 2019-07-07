Ферстаппен: я не суперзвезда, считаю себя просто Максом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает себя звездой мирового уровня. По словам голландца, удачные выступления в Формуле-1 не влияют на его отношения к работе.

«Я не суперзвезда. Считаю себя просто Максом. Я пилот Формулы-1, но в то же время самый обычный человек. Не думаю, что между этим есть существенная разница. Меня не беспокоит, что со временем требования ко мне растут. Веду себя так, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Возможно, когда люди становятся более знаменитыми, всё это видится немного иначе», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

Нынешний сезон пока является самым успешным в карьере Макса Ферстаппена. После девяти этапов чемпионата мира он занимает третье место в общем зачёте, опережая обоих пилотов «Феррари».