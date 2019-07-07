Ферстаппен: я не суперзвезда, считаю себя просто Максом
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает себя звездой мирового уровня. По словам голландца, удачные выступления в Формуле-1 не влияют на его отношения к работе.
«Я не суперзвезда. Считаю себя просто Максом. Я пилот Формулы-1, но в то же время самый обычный человек. Не думаю, что между этим есть существенная разница. Меня не беспокоит, что со временем требования ко мне растут. Веду себя так, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Возможно, когда люди становятся более знаменитыми, всё это видится немного иначе», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.
Нынешний сезон пока является самым успешным в карьере Макса Ферстаппена. После девяти этапов чемпионата мира он занимает третье место в общем зачёте, опережая обоих пилотов «Феррари».
- 7 июля 2019
-
13:45
-
12:48
-
11:52
-
10:58
-
09:59
-
00:47
-
00:00
- 6 июля 2019
-
22:56
-
21:50
-
20:42
-
19:56
-
18:45
-
17:41
-
17:01
-
16:14
-
15:55
-
14:09
-
12:27
-
12:13
-
10:43
-
09:00
- 5 июля 2019
-
23:52
-
22:58
-
21:44
-
20:26
-
19:14
-
18:43
-
17:55
-
16:52
-
16:20
-
16:17
-
15:39
-
14:45
-
14:00
-
12:53
Партнерский контент