Штурман Аль-Раджи рассказал, почему у экипажа сломался мотор на «Шёлковом пути»

Гонщик из Саудовской Арави Язид Аль-Раджи, выступающий на автомобиле Toyota Hilux, не вышел на старт третьего этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Накануне его автомобиль через семь километров после старта начал перегреваться, в итоге из строя вышел двигатель. Автомобиль доставили на бивуак, после чего было принято решение о завершении гонки. О причинах схода рассказал штурман Аль-Раджи — Дирк фон Цитцевиц.



«Это был не наш день. Он получился в действительности очень плохим. У нас была проблема с температурой двигателя в самом начале второго спецучастка. Мы вынуждены были остановиться. Порвался ремень генератора, но мы этого не поняли — грешили на датчики. Это привело к проблемам с электроникой, в итоге выключилось охлаждение и машина начала перегреваться. В конце концов мы вынуждены были остановиться, так как двигатель больше не работал. Нам не повезло, для нас гонка закончилась — теперь есть время подумать над случившимся. Мы приедем в следующий раз. Уверен, что будем лучше подготовлены и проедем всю гонку до финиша», — рассказал Дирк фон Цитцевиц в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной. Светлана подготовила видеообзор второго этапа «Шёлкового пути» с места событий.