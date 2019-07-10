«Сильверстоун» сохранил Гран-при Великобритании Ф-1 ещё на пять лет

Пресс-служба Формулы-1 объявила о подписании нового контракта с организаторами Гран-при Великобритании. Этап Формулы-1 будет и дальше проходить в Сильверстоуне. Соглашение будет действовать до конца 2024 года. Сообщается, что договор был подписан накануне, 9 июля, в Лондоне.

Впервые Гран-при Великобритании состоялся в Сильверстоуне в 1950 году. С тех пор Сильверстоун принимал гонки Формулы-1 более 50 раз.

Ранее стало известно, что в календаре на следующий сезон появятся два новых этапа — Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. В связи с этим будущее Гран-при Великобритании оказалось под угрозой. Под угрозой исключения из календаря также находятся этапы в Мексике и Италии, руководство Формулы-1 ведёт переговоры с организаторами.