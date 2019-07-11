«Ред Булл» использует бондиану в украшении ливреи болидов к ГП Великобритани

«Ред Булл» вместе с компанией «Астон Мартин» подготовил специальный дизайн болидов к Гран-при Великобритании. В качестве основной темы была выбрана история Джеймса Бонда — легендарного агента. Дело в том, что в Великобритании состоится 1007-й Гран-при в истории Формулы-1. Поэтому и было решено использовать историю агента 007.

На болидах Макса Ферстаппена и Пьера Гасли появятся специальные отметки и символы. Например, на заднее антикрыло и боковую часть носа болидов будет нанесён логотип 007. Кроме того, «Ред Булл» тематически украсит свои боксы.

«Празднование 1007-й гонки с помощью ассоциации с Джеймсом Бондом было отличной возможностью. Мы будем очень рады представить мир агента 007 в Великобритании. Это вторая домашняя гонка сезона для нашей команды. «Астон Мартин» имеет прочные связи с Бондом, машины агента стали легендарными», — цитирует руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба команды.

Специальный дизайн болида «Ред Булл» Фото : Red Bull