«Ред Булл» использует бондиану в украшении ливреи болидов к ГП Великобритани

«Ред Булл» вместе с компанией «Астон Мартин» подготовил специальный дизайн болидов к Гран-при Великобритании. В качестве основной темы была выбрана история Джеймса Бонда — легендарного агента. Дело в том, что в Великобритании состоится 1007-й Гран-при в истории Формулы-1. Поэтому и было решено использовать историю агента 007.
На болидах Макса Ферстаппена и Пьера Гасли появятся специальные отметки и символы. Например, на заднее антикрыло и боковую часть носа болидов будет нанесён логотип 007. Кроме того, «Ред Булл» тематически украсит свои боксы.
«Празднование 1007-й гонки с помощью ассоциации с Джеймсом Бондом было отличной возможностью. Мы будем очень рады представить мир агента 007 в Великобритании. Это вторая домашняя гонка сезона для нашей команды. «Астон Мартин» имеет прочные связи с Бондом, машины агента стали легендарными», — цитирует руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба команды.
- 11 июля 2019
-
15:08
-
14:56
-
14:55
-
13:40
-
13:23
-
12:30
-
11:34
-
10:14
-
09:21
-
00:42
- 10 июля 2019
-
23:56
-
23:48
-
22:48
-
22:26
-
21:46
-
20:40
-
19:59
-
18:45
-
17:24
-
16:41
-
16:19
-
15:35
-
15:07
-
13:38
-
13:28
-
11:42
-
10:23
-
09:10
-
01:08
-
00:57
- 9 июля 2019
-
23:53
-
22:53
-
22:20
-
20:16
-
19:41