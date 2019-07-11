Гасли уверен, что добьётся прогресса на Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли уверен, что сможет добиться прогресса на Гран-при Великобритании.



«Есть много мелких вещей, и когда все они сходятся вместе, всё становится сложнее. Мы не сможем сразу разобраться со всем, но мы должны быть способны весьма быстро решить проблему со скоростью.



Не хочу говорить слишком много, однако я вполне уверен, что в этот уик-энд будет определённый прогресс», — приводит слова Пьера Гасли GPToday.



Француз подтвердил, что на старте уик-энда будет использовать почти такие же настройки, как у Макса Ферстаппена.



«Мы пробовали иные вещи, но сейчас будем ближе к базе, чтобы мы могли начать отталкиваться от этого. Мы хотим попробовать такой подход. Мы с командой изучили все моменты, так что в этот уик-энд должно быть улучшение», — заявил гонщик.