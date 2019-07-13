Боттас: борьба за титул всё ещё на кону
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас всё ещё рассчитывает побороться за титул чемпиона мира. Финн отметил, что гонка Гран-при Великобритании будет критически важна с точки зрения борьбы в общем зачёте.
«Конечно, борьба за титул всё ещё на кону. Я преследую Льюиса и пока что позади. Не могу сказать точное отставание, но я проигрываю около 30 очков. Всё зависит от моей скорости. Мне нужно пользоваться любой возможностью, в противном случае Хэмилтон уйдёт в серьезный отрыв и я уже не смогу его настигнуть.
Завтрашняя гонка будет очень важна, но нужно идти последовательно, гонка за гонкой. Мне нужно воспользоваться поулом и сделать всё, чтобы сократить отставание", — приводит слова финского пилота Crash.
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