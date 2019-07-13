Хэмилтон — Росбергу: делаю то, что хочу

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказал предположение, что плотный график пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона может мешать его подготовке к гонкам и влиять на результаты. Так, Нико отметил, что десятичасовой перелёт из Лос-Анджелеса в Великобританию перед очередным этапом непременно сказался бы на нём. Ответ Хэмилтона не заставил себя долго ждать.
«Я пятикратный чемпион мира, и титулы не пришли мне в руки сами по себе. Подготовка стоит на первом месте. На протяжении всего уик-энда я чувствую себя фантастически. На домашнем этапе давление достаточно высокое, но я подготовился как можно лучше. Я делаю то, что хочу, и не делаю того, чего хотят от меня другие, или того, что я должен делать, по мнению кого-нибудь ещё. Именно это привело меня к завоеванию пяти титулов», — приводит слова британца GPFans.
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