Боттас признал, что ошибся с двумя пит-стопами

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результат Гран-при Великобритании. Боттас лидировал в начале гонки, но затем первым из гонщиков «Мерседеса» сделал пит-стоп, поставив «медиум». В итоге Боттасу пришлось сделать два пит-стопа, из-за чего он пропустил вперёд напарника Льюиса Хэмилтона.
«После первого пит-стопа мне казалось, что я контролирую ситуацию. Я сохранял небольшую дистанцию от Льюиса и просто ждал, когда он уйдёт в боксы.
В итоге мне пришлось сделать два пит-стопа, это было ошибкой с нашей стороны. Мы думали, что с двумя пит-стопами удастся сделать всё максимально быстро, но одного заезда в боксы бы хватило.
По крайней мере, казалось, что скорость во время гонки у нас была хорошей. И, конечно, я очень рад за команду, что мы набрали максимум очков. Теперь у нас впечатляющий отрыв от конкурентов», — цитирует Боттаса RaceFans.
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