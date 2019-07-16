Аль-Аттия выиграл все этапы «Шёлкового пути», Шибалов — впервые победитель

В Китае завершился 10-й этап международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Участники преодолели заключительный участок дистанции гонки, проходившей по территории России, Монголии и Китая. Финиш состоялся в городе Дуньхуань. Победителями в итоге стали Сэм Сандерленд, Рафал Сонник, Нассер Аль-Аттия и Антон Шибалов. Ни один из них ранее не выигрывал этот ралли-рейд.
Новый рекорд гонки установил Нассер Аль-Аттия. Он выиграл все спецучастки гонки. Никогда ещё ни одному рейдовику не удавалось это сделать. Второе место занял Эрик ван Лун, третьим стал Жером Пелише. В общем зачёте Пелише так и остался третьим, а второе итоговое место занял китаец Хан Вей.
Победу на последнем этапе среди грузовиков одержал Антон Шибалов, выступающий в составе команды «КАМАЗ-мастер», он же в итоге финишировал первым в общем зачёте. Второй результат показал Андрей Каргинов, сохранивший за собой вторую итоговую позицию. Третьим спецучасток закончил Алексей Вишневский, представляющий «МАЗ», но в общем зачёте тройку замкнул Айрат Мардеев. Таким образом, гонщики «КАМАЗ-мастера» заняли весь пьедестал.
«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Итоги гонки
1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 26:01:40
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:25:22
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:52:05
4. Мартин ван ден Бринк («Рено») +01:55:05
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +04:12:41
6. Александр Василевский («МАЗ-СПОРТавто») +05:17:45.
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