Каргинов — о сходах соперников: не нужно нестись сломя голову

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов подвёл итоги ралли-марафона «Шёлковый путь», в котором он занял второе место.

«Меня переполняют отличные эмоции, всё прошло здорово. Отличные трассы, хорошая организация, мы повидали новые места и маршруты. Главное, что победил «КАМАЗ-мастер», экипажи заняли все призовые места, значит, задача выполнена.

Большое количество сходов с гонки говорит о том, что тяжёлые трассы, накал борьбы, нужно рассчитать свои силы и не нестись сломя голову. После схода Сергея Вязовича проще не стало, мы тоже соревнуемся друг с другом в КАМАЗе. Первое, что сделаю после финиша, — попью холодной воды», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Гонщики «КАМАЗ-мастера» заняли первые три места по итогам ралли-рейда.