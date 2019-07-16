Каргинов — о сходах соперников: не нужно нестись сломя голову

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов подвёл итоги ралли-марафона «Шёлковый путь», в котором он занял второе место.
«Меня переполняют отличные эмоции, всё прошло здорово. Отличные трассы, хорошая организация, мы повидали новые места и маршруты. Главное, что победил «КАМАЗ-мастер», экипажи заняли все призовые места, значит, задача выполнена.
Большое количество сходов с гонки говорит о том, что тяжёлые трассы, накал борьбы, нужно рассчитать свои силы и не нестись сломя голову. После схода Сергея Вязовича проще не стало, мы тоже соревнуемся друг с другом в КАМАЗе. Первое, что сделаю после финиша, — попью холодной воды», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
Гонщики «КАМАЗ-мастера» заняли первые три места по итогам ралли-рейда.
- 16 июля 2019
-
15:48
-
15:20
-
15:05
-
14:53
-
14:51
-
14:23
-
13:16
-
12:16
-
11:46
-
09:21
-
00:56
- 15 июля 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:45
-
20:58
-
19:24
-
18:40
-
18:30
-
18:00
-
17:19
-
17:11
-
16:30
-
15:51
-
15:29
-
15:26
-
13:42
-
12:13
-
11:56
-
10:18
-
09:24
-
00:28
-
00:01
- 14 июля 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:31