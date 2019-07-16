Мардеев: потеряли 15 минут — меняли колесо, крепили крыло

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал о финальном этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» и третьем итоговом результате.

«Всё хорошо, ехали сегодня, чтобы удержать результат, понимали, что первые три места за нами. Между собой мы не соревнуемся, не боремся, а поддерживаем друг друга. Всё было гладко, но за 10 км до финиша остановились поменять заднее правое колесо, также повредили крыло, крепили его. Потеряли около 15 минут.

Этот «Шёлковый путь» очень быстрый, много таких спецучастков. В Китае хотелось бы побольше дюн в следующем году. «Шёлковый путь» развивается с каждым годом, у него большое будущее», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».