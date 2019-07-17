Источник: в Формуле-1 могут появиться две новые команды

В сезоне-2021 в Формулу-1 могут прийти две новые команды, сообщает обозреватель Формулы-1 Джо Сейвард в своём блоге на Motorsport Week. По данным Сейварда, за одним из проектов стоит бывший руководитель «Манора» Грэм Лоудон, а второй связан с бывшим управляющим директором «Супер Агури» Даниэле Аудетто, которому 76 лет. Предполагается, что Аудетто не будет на постоянной основе сотрудничать с новой командой, но проводит «разведку» для авторов проекта. Кто именно стоит за второй потенциальной командой, пока неизвестно.
В настоящий момент правила Формулы-1 требуют от потенциальных новичков внести залог в $ 20 млн и не позволяют им получать призовые первые два сезона. Предполагается, что в 2021 году новичкам придётся сделать взнос в размере $ 200 млн, который будет поделён между существующими командами и компенсирует им потерю части призовых. Однако не исключено, что при подобном требовании потенциальные новички не организуют команду с нуля, а приобретут одну из уже существующих конюшен.
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