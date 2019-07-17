«Альфа Ромео» назвала сменщика Ресты, уходящего в «Феррари»

С 1 августа новым техническим директором «Альфа Ромео» станет Жан Моншо, сообщает пресс-служба команды. Ранее Моншо возглавлял отдел аэродинамики. На этом посту он сменит Симоне Ресту, который уйдёт из команды в конце июля.
«Хочу поблагодарить Симоне за вклад, который он сделал в развитие команды. Я желаю ему всего наилучшего в будущем.
Что касается Жана, я рад, что он займёт этот пост. Он блестяще справляется со своей работой. Нет никаких сомнений, что при нём команда будет прогрессировать», — сказал руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.
Реста, скорее всего, возобновит работу в «Феррари» уже летом 2019 года, сообщает в своём блоге на сайте QuotidianoNet обозреватель и инсайдер Лео Туррини. По его информации, Реста приступит к разработке болида 2021 года. Ожидается, что специалист приступит к функциональным обязанностям в «Скудерии» в конце лета.
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