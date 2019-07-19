Росберг: в случае борьбы за титул дружба Сайнса и Норриса будет невозможна
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о дружбе пилотов «Макларена» Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. По словам немца, если они начнут вести борьбу за титул, приятельским отношениям наступит конец.
«В Формуле-1 напарники не могут быть друзьями. Это возможно лишь в том случае, если в команде есть чёткое разделение на первого и второго пилота. Если же есть пилоты, которые пытаются опередить друг друга, то о дружбе не может быть речи. Когда ведёшь борьбу за титул, на кону слишком многое, и это, к сожалению, важнее дружбы.
Сейчас Сайнс и Норрис борются за места в топ-10. В случае борьбы за титул их дружба будет невозможна. Отношения изменятся стремительно. Запомните мои слова", — приводит слова Росберга GPFans.
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