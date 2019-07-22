Харвик выиграл гонку NASCAR в Нью-Гэмпшире

В Нью-Гэмпшире завершился очередной этап гонок NASCAR. Победителем соревнований стал Кевин Харвик на «Форде». Второе место занял Дэнни Хэмлин, выступающий на «Тойоте», тройку замкнул его партнёр по команде Эрик Джонс.



В общем зачёте сезона после гонки в Нью-Гэмпшире сменился лидер — теперь Джои Логано на три очка опережает Кайла Буша. Третьим, с отставанием в 93 пункта, является Кевин Харвик, победивший в гонке.

NASCAR. New Hampshire Motor Speedway

1. Кевин Харвик «Форд»

2. Дэнни Хэмлин («Тойота»)

3. Эрик Джонс («Тойота»)

4. Райан Блейни («Форд»)

5. Мэтт Дибенедетто («Тойота»)

6. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

7. Райан Ньюман («Форд»)

8. Кайл Буш («Тойота»)

9. Джои Логано («Форд»)

10. Брэд Кезеловски («Форд»).