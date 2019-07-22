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Харвик выиграл гонку NASCAR в Нью-Гэмпшире

Харвик выиграл гонку NASCAR в Нью-Гэмпшире
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Нью-Гэмпшире завершился очередной этап гонок NASCAR. Победителем соревнований стал Кевин Харвик на «Форде». Второе место занял Дэнни Хэмлин, выступающий на «Тойоте», тройку замкнул его партнёр по команде Эрик Джонс.

В общем зачёте сезона после гонки в Нью-Гэмпшире сменился лидер — теперь Джои Логано на три очка опережает Кайла Буша. Третьим, с отставанием в 93 пункта, является Кевин Харвик, победивший в гонке.

NASCAR. New Hampshire Motor Speedway

1. Кевин Харвик «Форд»
2. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
3. Эрик Джонс («Тойота»)
4. Райан Блейни («Форд»)
5. Мэтт Дибенедетто («Тойота»)
6. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
7. Райан Ньюман («Форд»)
8. Кайл Буш («Тойота»)
9. Джои Логано («Форд»)
10. Брэд Кезеловски («Форд»).

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