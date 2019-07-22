«Рейсинг Пойнт» разбил глобальное обновление машины на две части

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» готовит первую часть анонсированного ранее обновлённого болида В уже на грядущий Гран-при Германии. Гонщики получат в своё распоряжение абсолютно новую заднюю часть машины. Об этом сообщает Auto Motor und Sport reports.



Вторая волна обновлений связана с передней частью болида и должна быть доступна для пилотов уже к Гран-при Венгрии. Таким образом, до летней паузы болид «Рейсинг Пойнт» будет практически полностью переработан.



«Всё, кроме шасси, будет новым. Раньше такое обновление было бы попросту невозможным. Даже после летнего перерыва у нас будет ещё один апгрейд», — сообщил технический директор команды Энди Грин, имея в виду помощь нового владельца команды Лоуренса Стролла.



За первые 10 гонок нового чемпионата пилоты «Рейсинг Пойнт» на двоих набрали 19 очков. На счету Серхио Переса 13 баллов, ещё 6 — в активе Лэнса Стролла.