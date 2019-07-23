Расселл: «Уильямс» сделает три шага вперёд

Британский гонщик «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал провальное выступление команды в первой половине сезона 2019 года.
«Как можно не быть счастливым, если ты каждые две недели участвуешь в Гран-при? Мне платят за работу, о которой я мечтал с самого детства. Я знаю, что мы переживаем трудные времена, но в конце туннеля есть свет. Моё время придёт.
Я знаю историю команды, и защищать её цвета — это большая честь. Все знают, каковы наши показатели на данный момент, но «Уильямс» — это долгосрочный проект. Мы могли бы сделать несколько вещей в краткосрочной перспективе, чтобы получить моментальную выгоду, но у команды есть общее видение ситуации, и оно более дальновидно. Сейчас мы работаем поэтапно.
У команды был очень сложный сезон в прошлом году, после которого она хотела внести много изменений в организацию. «Уильямс» должен был сделать два шага назад, прежде чем сделать три вперёд.
В настоящее время заложены основы для повышения эффективности автомобиля, и я убеждён, что всё пройдёт успешно.
В Сильверстоуне у нас появились первые детали серьёзного аэродинамического обновления, которое в идеале будет внедряться с текущего момента и вплоть до Венгрии. Имеющиеся у нас данные позволяют предположить, что мы существенно продвинемся вперёд и, надеюсь, сможем бороться на трассе с другими машинами. Идёт ли речь о прибавке в три десятые, шесть десятых или целую секунду, мы на сто процентов не уверены», — цитирует Расселла Auto Hebdo.
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