Бинотто: «Феррари» не привезёт никаких обновлений в Германию
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о предстоящем Гран-при Германии.
«Для нас Гран-при Германии — это прежде всего домашняя гонка Себастьяна. Поэтому мы действительно надеемся преуспеть в Хоккенхайме, особенно после нашего прошлогоднего выступления, когда победа ускользнула от нас в самом конце уик-энда. Тогда наше выступление определённо соответствовало задачам.
Мы не привезём никаких особенных новинок, однако анализ прошлой гонки в Сильверстоуне дал нам много полезной информации в нашем стремлении лучше понять машину», — цитирует Бинотто пресс-служба «Феррари».
Феттель: на Гран-при Германии нужно отыграться за прошлый год, особенно мне
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