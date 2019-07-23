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Бинотто: «Феррари» не привезёт никаких обновлений в Германию

Бинотто: «Феррари» не привезёт никаких обновлений в Германию
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о предстоящем Гран-при Германии.

«Для нас Гран-при Германии — это прежде всего домашняя гонка Себастьяна. Поэтому мы действительно надеемся преуспеть в Хоккенхайме, особенно после нашего прошлогоднего выступления, когда победа ускользнула от нас в самом конце уик-энда. Тогда наше выступление определённо соответствовало задачам.

Мы не привезём никаких особенных новинок, однако анализ прошлой гонки в Сильверстоуне дал нам много полезной информации в нашем стремлении лучше понять машину», — цитирует Бинотто пресс-служба «Феррари».

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