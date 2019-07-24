Сало: возвращение Райкконена в «Феррари» маловероятно

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало опроверг слухи о том, что Кими Райкконен может вернуться в «Феррари».



«Я слышал разговоры на эту тему, но хочу сказать, что всё это маловероятно. Карьера Кими уже близка к завершению, и он, кажется, счастлив, что может пилотировать «Альфа Ромео» без лишнего давления. В «Феррари» же от него потребуют совсем другого уровня вождения и прикладываемых усилий.



В «Альфа Ромео» Кими гоняется так, как это требуется от опытного пилота. Он набирает столько очков, сколько может, при этом его опыт хорошо влияет на всю команду», — цитирует Сало GrandPX.

Ранее появились слухи, что 39-летний Райкконен рассматривается в качестве замены немцу Себастьяну Феттелю, который может завершить карьеру в конце сезона.