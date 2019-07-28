Росберг обвинил Бинотто в слишком жёсткой критике Феттеля

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто о Себастьяне Феттеле. Босс итальянской команды отметил, что немец перегружает машину.

«Как мы можем ему помочь? Сказать, что ждём от него большего? Сказать, что он не так хорош, как мог бы быть? На сегодняшний день Феттель перегружает машину, потому что хочет компенсировать недостаток скорости», — сказал Бинотто.

Росберг считает это высказывание Маттиа слишком резким.

«Ситуация очень простая. Поведение болида „Феррари“, особенно его задней части, больше подходит Леклеру. „Феррари“ сейчас не может дать Себастьяну машину, в которой ему было бы комфортно. Шесть пилотов топ-команд и без того находятся под давлением. Знаю это, поскольку испытывал подобное. Но удивительно, насколько „Феррари“ открыты. Даже Бинотто позволяет себе публичную критику стиля пилотирования Феттеля и говорит, что тот перегружает машину. Это слишком жёстко», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.