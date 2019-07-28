Райкконен и Джовинацци оштрафованы, Кубица принёс «Уильямсу» первые очки

Стюарды Гран-при Германии Формулы-1 приняли решение наказать 30-секундными штрафами гонщиков «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци по итогам гонки. 30 штрафных секунд — аналог 10-секундного «стоп-энд-гоу».



Выяснилось, что сцепление на болидах Райкконена и Джовинацци работало с небольшим запозданием, не вписывающимся в предписанные регламентом рамки (спустя 200 и 300 миллисекунд после момента, как Райкконен и Джовинацци отпускали кнопку сцепления на руле, при максимально допустимом запоздании в 70 миллисекунд). В теории такое запаздывание могло являться своеобразной формой запрещённого трэкшен-контроля. Представители команды объяснили, что нештатная работа сцепления была вызвана исключительно необычными погодными условиями: у гонщиков не было шансов потренировать старты в дождевых условиях, а инженеров — уточнить настройки. Однако стюарды постановили, что погодные условия не являются оправданием для несоответствия регламенту.



С учётом штрафа Райкконен и Джовинацци потеряли седьмое и восьмое места в итоговой классификации и откатились на 12-ю и 13-ю позиции. Таким образом, по два места отыграли гонщики «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, а Льюис Хэмилтон и Роберт Кубица вошли в очковую зону. Для Кубицы и его команды «Уильямс» один балл за 10-е место стал первым в сезоне.