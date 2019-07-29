В ФИА не согласны с критикой Леклера в адрес зоны вылета в конце круга

Гоночный директор ФИА Майкл Маси ответил на критику зоны безопасности трассы в Хоккенхайме в 16-м повороте, в которой во время гонки многие пилоты вылетали с трассы. После финиша гонки пилот «Феррари» Шарль Леклер раскритиковал решение использовать в качестве зон безопасности покрытие для соревнований драгстеров. По словам Леклера, в дождь оно оказалось слишком скользким. Монегаск закончил гонку досрочно после вылета.



«Зона безопасности выглядит нормально. Мы инспектировали её, в том числе и после гонки. Всё в полном порядке. Даже Себастьян Феттель сказал, что в сухих условиях на ней лучший держак, она не отличается от закрашенных зон безопасности. Когда на ней вода, любая зона безопасности становится более скользкой, чем асфальт, что бы мы ни делали.



Ошибаясь, пилоты наказывают сами себя. У промахов должны быть последствия, с этим согласны все гонщики. Да, после гонки они считают иначе, если это повлияло на них, но, разговаривая с ними отдельно, можно сделать вывод, что их взгляды в этом вопросе не поменялись», — приводит слова Майкла Маси Crash.

Леклер: на покрытии в зоне безопасности было невозможно затормозить