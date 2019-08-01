У Кубицы смешанные ощущения от попадания в очки после финиша

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал своё попадание в очковую зону по итогам Гран-при Германии уже после финиша гонки. Поляк поднялся в итоговом протоколе с 12-го места на 10-е и завоевал первое очко после возвращения в Формулу-1 благодаря дисквалификации двух гонщиков «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци.



«Смешанные чувства. Хорошо иметь это очко, но то, как мы его завоевали… Такого ты не ожидаешь. Это была сумасшедшая гонка, мы сумели остаться на трассе до конца. 10-е место – это хорошо, но мы должны продолжать работать. Спасибо ребятам, которые упорно работают на трассе. Несмотря на непростые ситуации, они продолжают трудиться по максимуму», — заявил поляк во время официальной пресс-конференции ФИА.

Кубица установил новый рекорд по паузе между попаданиями в очки