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Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Венгрии, Квят — 13-й
Авто / Формула-1 0

Завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время в ходе сессии показал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку замкнул пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был 13-м, а его напарник Александер Албон — 14-м.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не смог закончить практику из-за замены двигателя.

Формула-1. Первая свободная практика. Гран-при Венгрии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,233
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,165
3. Себастьян Феттель («Феррари») — + 0,166
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — + 0,449
5. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 0709
6. Шарль Леклер («Феррари») — + 0,955
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 1,184
8. Ландо Норрис («Макларен») — + 1,928
9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 1,469
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 1,554
11. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,661
12. Ромен Грожан («Хаас») — + 1,740
13. Даниил Квят («Торо Россо») — + 1,749
14. Александер Албон («Торо Россо») — + 1,990
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 2,092
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 2,255
17. Джордж Расселл («Уильямс») — + 2,416
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 2,489
19. Роберт Кубица («Уильямс») — + 3,089
20. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени.

Формула-1 2019. Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
02 августа 2019 года, пятница. 12:00 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:17.233
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.165
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.166
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