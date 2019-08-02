Хэмилтон — лучший в первой практике Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

Завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время в ходе сессии показал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку замкнул пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был 13-м, а его напарник Александер Албон — 14-м.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не смог закончить практику из-за замены двигателя.

Формула-1. Первая свободная практика. Гран-при Венгрии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,233

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,165

3. Себастьян Феттель («Феррари») — + 0,166

4. Пьер Гасли («Ред Булл») — + 0,449

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 0709

6. Шарль Леклер («Феррари») — + 0,955

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 1,184

8. Ландо Норрис («Макларен») — + 1,928

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 1,469

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 1,554

11. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,661

12. Ромен Грожан («Хаас») — + 1,740

13. Даниил Квят («Торо Россо») — + 1,749

14. Александер Албон («Торо Россо») — + 1,990

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 2,092

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 2,255

17. Джордж Расселл («Уильямс») — + 2,416

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 2,489

19. Роберт Кубица («Уильямс») — + 3,089

20. Валттери Боттас («Мерседес») — без времени.