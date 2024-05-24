Версхор выиграл квалификацию на этапе Ф-2 в Монако, Антонелли стартует 7-м, Берман — 12-м

В Монако состоялась квалификация этапа Формулы-2. Участники были поделены на две группы, лучшее время среди всех пилотов показал Рихард Версхор («Трайдент»). Победителем другой группы стал Виктор Мартинс («Арт Гран-при»). Вторые места в группах заняли Пол Арон («Хайтек») и Исак Хаджар («Кампос»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял четвёртое место в первой группе, а молодой пилот «Феррари» Оливер Берман пришёл к финишу шестым во второй квалификации.

Для того чтобы гонщики имели возможность проехать попытки, не мешая друг другу, они были разделены на две группы, в распоряжении каждой из которых было по 16 минут.

Водитель с лучшим временем среди обеих групп получил поул-позицию для основной гонки, а самый быстрый в другой группе присоединится к нему на первой линии. Затем представители группы с самым быстрым пилотом будут занимать нечётные места на решётке, а гонщики второй группы — чётные.

Формула-2. Монако. Квалификация:

1. Рихард Версхор — 1.21,283.

2. Виктор Мартин — 1.21,310.

3. Исак Хаджар — 1.21,440.

4. Пол Арон — 1.21,347.

5. Франко Колапинто — 1.21,655.

6. Роман Станек — 1.21,466.

7. Андрей Кими Антонелли — 1.21,669.

8. Деннис Хаугер — 1.21,659.

9. Габриэл Бортолето — 1.21,670.

10. Тейлор Барнард — 1.21,831.

11. Энцо Фиттипальди — 1.21,723.

12. Оливер Берман — 1.21,919.