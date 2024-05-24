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Версхор выиграл квалификацию на этапе Ф-2 в Монако, Антонелли стартует 7-м, Берман — 12-м

Версхор выиграл квалификацию на этапе Ф-2 в Монако, Антонелли стартует 7-м, Берман — 12-м
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В Монако состоялась квалификация этапа Формулы-2. Участники были поделены на две группы, лучшее время среди всех пилотов показал Рихард Версхор («Трайдент»). Победителем другой группы стал Виктор Мартинс («Арт Гран-при»). Вторые места в группах заняли Пол Арон («Хайтек») и Исак Хаджар («Кампос»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял четвёртое место в первой группе, а молодой пилот «Феррари» Оливер Берман пришёл к финишу шестым во второй квалификации.

Для того чтобы гонщики имели возможность проехать попытки, не мешая друг другу, они были разделены на две группы, в распоряжении каждой из которых было по 16 минут.

Водитель с лучшим временем среди обеих групп получил поул-позицию для основной гонки, а самый быстрый в другой группе присоединится к нему на первой линии. Затем представители группы с самым быстрым пилотом будут занимать нечётные места на решётке, а гонщики второй группы — чётные.

Формула-2. Монако. Квалификация:

1. Рихард Версхор — 1.21,283.
2. Виктор Мартин — 1.21,310.
3. Исак Хаджар — 1.21,440.
4. Пол Арон — 1.21,347.
5. Франко Колапинто — 1.21,655.
6. Роман Станек — 1.21,466.
7. Андрей Кими Антонелли — 1.21,669.
8. Деннис Хаугер — 1.21,659.
9. Габриэл Бортолето — 1.21,670.
10. Тейлор Барнард — 1.21,831.
11. Энцо Фиттипальди — 1.21,723.
12. Оливер Берман — 1.21,919.

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