Российский гонщик Богуславский подписал контракт с Ferrari

24 мая 2024 года российский гонщик Тимур Богуславский подписал контракт с командой Ferrari — AF Corse и дебютировал в итальянском чемпионате GT Sprint, заняв второе место на автомобиле Ferrari 296 GT3. Партнёром Богуславского по экипажу в итальянском Мизано стал Даниэле Ди Амато. Соперниками Ferrari — AF Corse в чемпионате стали команды Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Honda, Lamborghini и Aston Martin.

Ferrari — AF Corse участвует в ключевых мировых гоночных сериях, включая чемпионат мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) в классе гиперкаров и LMGT3, GT World Challenge, европейскую и азиатскую серии Ле-Мана.

«Мы рады, что Тимур присоединился к нашей команде. Несмотря на свой возраст, Тимур имеет впечатляющие спортивные достижения, включая победы в крупнейших мировых чемпионатах, таких как GT World Challenge, в 2020 и 2023 годах. Мы уверены, что опыт и навыки Тимура помогут поставить новые рекорды и достичь новых рубежей для Ferrari», — сказал глава команды Ferrari — AF Corse Амато Феррари.

В 2023 году команда Akkodis ASP, за которую на автомобиле Мерседес AMG GT 3 выступал Тимур Богуславский, стала абсолютным чемпионом гоночной серии World Challenge Europe 2023. Сам Тимур Богуславский возглавил мировой рейтинг лучших пилотов GT World Challenge 2023. В декабре 2023 года Богуславский подписал контракт с Lexus и в составе команды Akkodis ASP начал выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2024 на автомобиле Lexus RC F GT3. Он продолжит выступать за Lexus в чемпионате FIA WEC 2024 параллельно с участием в GT Sprint на Ferrari.

Тимур Богуславский дебютировал в Российской серии кольцевых гонок в 2016 году, в том же году стал обладателем Кубка Республики Татарстан по кольцевым гонкам. Позже участвовал и занимал призовые места в российских и международных соревнованиях, среди которых Radical Middle East Cup, Кубок Ле-Ман и Lamborghini Super Trofeo. В 2023 году он получил звание заслуженного мастера спорта России.