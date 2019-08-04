Райкконен: немного досадно, но в целом мы не можем быть слишком разочарованы
Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги гонки Гран-при Венгрии, в которой финн финишировал на седьмой позиции.
«Что ж, это была довольно хорошая гонка. Машина отлично себя вела, а я хорошо отработал первый круг и избежал проблем, а затем наша скорость была даже выше, чем у „Макларена“, но было невозможно их обогнать. Мы проиграли одну позицию на пит-стопе, но и отыграли тоже одну. Так что немного досадно, но в целом мы не можем быть слишком разочарованы. Я заберу эти очки и буду двигаться дальше.
Жду летней паузы, которую проведу со своей семьёй, но вместе с тем я рад за людей в команде, ведь они работают невероятно упорно и заслуживают отдыха», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 4 августа 2019
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