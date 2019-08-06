Кубица: пока всё выглядит так, будто нам с Расселлом подают разные блюда

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица рассказал, что переход на настройки напарника Джорджа Расселла не помог ему почувствовать себя более комфортно за рулём болида. Ранее Кубица неоднократно намекал, что его болид отличается от машины Расселла.

«Мы идём своими путями. Когда я попробовал настройки Джорджа, болид ехал ещё медленнее. Он просто чувствует себя иначе за рулём.

Он счастлив здесь, надеюсь, что у меня тоже появится такое чувство в болиде. Наступит день, когда я тоже буду счастлив.

Пока же всё выглядит так, будто мы едим разные блюда. Одно привозят из хорошего ресторана, а второе я готовлю сам. А я не могу назвать себя хорошим поваром», — цитирует Кубицу Sportsmole.

В текущем сезоне «Уильямс» набрал лишь одно очко. Его команде принёс Кубица.