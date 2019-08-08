З. Браун не планирует уходить из «Макларена» ради должности главы Ф-1
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что не хочет становиться новым руководителем Формулы-1. Ранее появилась информация о предстоящем уходе с этого поста Чейза Кэри. Среди Брауна в качестве претендентов называют главу «Мерседеса» Тото Вольфа, руководителя Формулы-Е Алехандро Агага, президента ФИА Жана Тодта и других официальных лиц.
«Мне нравится работать в «Макларене», я получаю удовольствие от этого. Задайте мне этот вопрос через пять или 10 лет. А пока я хочу вновь привести «Макларен» к победам, это моё главное желание. Мы последовательно движемся к цели, других более сильных желаний в настоящий момент у меня нет», — цитирует Брауна F1i.
«Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртое место, набрав 82 очка.
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