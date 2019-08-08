«Макларен» изготовил картонный болид для четырёхлетнего фаната

В июне британка Сара Хартли опубликовала видео о своём четырёхлетнем сыне Логане, который имитирует пилота «Макларена» Ландо Норриса, используя картонные коробки. На следующий день пресс-служба команды связалась с Сарой и пригласила её семью на свой завод в Уокинге.

Гостям показали настоящий болид Формулы-1, а четырёхлетнего Логана ждал сюрприз. Механики команды из картона собрали копию болида Формулы-1. Теперь макет машины находится в спальне юного поклонника гонок.

На видео отреагировал и сам Норрис. Он спросил у мальчика, разрешит ли тот ему прокатиться на его картонном болиде.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Макларена».