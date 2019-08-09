Райкконен: если посмотреть на набранные очки, выглядит всё дерьмово

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги первой части сезона. Финский гонщик признался, что остался неудовлетворён результатами. Райкконен занимает восьмое место в зачёте пилотов, набрав 31 очко.
«Я ничего не ожидал. Я пытался делать максимум. Если посмотреть на набранные очки, выглядит всё дерьмово. Но мне не кажется, что очки отражают то, что происходило в первой части сезона.
Конечно, в Барселоне мы не были даже близки к тому, где должны быть. Скорость была слишком низкой. Но до этого и после мы выглядели неплохо.
«Альфа Ромео» движется в правильном направлении, принимает правильные решения, но у команды есть ограничения. У нас не такая команда, как у тех, кто впереди нас. Мы понимаем это и принимаем. Учитывая наши ресурсы, мы неплохо справляемся», — цитирует Райкконена F1i.
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